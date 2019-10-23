Названа потраченная WADA на расследование в отношении России сумма

Расследование дела о нарушении антидопинговых правил в России обошлось Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 1,7 миллиона долларов. Об этом изданию Przeglad Sportowy сообщил кандидат на пост президента организации, министр спорта Польши Витольд Банька.

Чиновник также рассказал, что общий годовой бюджет WADA составляет 36-40 миллионов долларов. Он отметил, что организация хочет проводить больше разбирательств, но для этого ей требуются ресурсы.

В сентябре стало известно о манипуляциях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными столичной лаборатории и сведениями информаторов. The Telegraph также допустил возможное отстранение России от Олимпиады в Токио.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

Источник: Лента.Ру