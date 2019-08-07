Названа предварительная причина наезда автобуса на пешеходов в Долгопрудном

7 августа 2019     12
Названа предварительная причина наезда автобуса на пешеходов в Долгопрудном

У водителя автобуса, сбившего пешеходов в среду, 7 августа, на остановке в подмосковном Долгопрудном, произошел приступ эпилепсии.

В результате маршрутный автобус №368 выехал на остановку общественного транспорта, сообщает телеканал «Звезда». Жертвами ДТП стали два пешехода. Они скончались на месте аварии. Еще два человека пострадали. Их доставили в Долгопрудненскую городскую больницу. О состоянии водителя не сообщается.

Наезд транспортного средства на людей произошел около 10:00 мск на Лихачевском проспекте.

Перевозчик выплатит по 2 млн рублей семьям пешеходов, погибших в результате наезда автобуса на в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Перевозчик выплатит семьям погибших по 2 млн рублей, пострадавшим — 1 млн рублей», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

Полиция оцепила место аварии, где работают следователи и медики. Обстоятельства случившегося выясняются.

Источник: Газета Известия

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