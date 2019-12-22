Названа предварительная причина пожара на заводе в Уфе

Пожар в здании «Опытного завода «Нефтехим» в Уфе, по предварительным данным, произошел из-за того, что перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета по ЧС Башкирии Александра Лопухова.

«Предварительно установлено, что в ходе технологического процесса загорелось вещество, которым обрабатывают внутреннюю сторону труб от коррозии. Возможно, реагент перегрелся. Находившиеся на месте в момент происшествия эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», — рассказал он агентству.

Ранее в этот день экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение в здании завода в Уфе. До этого в МЧС России рассказали, что группировка по тушению пожара на заводе была увеличена до 140 человек и 47 единиц техники. По словам начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Марата Латыпова, на заводе горит легковоспламеняющаяся и горючая жидкость в бочках по 250 литров.

Специалисты проводят на месте пожара анализ проб воздуха, превышений ПДК вредных веществ пока не зафиксировали.

Пожар удалось локализовать в 8:44 мск на площади 2 тыс. кв. м.

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе начался утром 22 декабря. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в 06:55 по местному времени (4:55 мск). Пожару был присвоен третий ранг.

Источник: Газета Известия