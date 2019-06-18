Названа причина исчезновения древнейшего мегаполиса

Ученые Университета штата Огайо в США выяснили, что девять тысяч лет назад жители фермерской общины Чатал-Хююк в Анатолии стали первыми людьми, кто испытал на себе опасности городской жизни. Население страдало от переселения, инфекционных заболеваний, насилия и проблем, связанных с окружающей средой. Это могло стать одной из причин его упадка в VI тысячелетии до нашей эры Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи провели анализ соотношения изотопов в человеческих останках, чтобы определить рацион питания жителей Чатал-Хююк. Оказалось, что при основании поселения около 7100 года до нашей эры люди занимались земледелием и животноводством, однако по мере роста населения они наращивали производство. Изменения в поперечном сечении костей ног показывают, что они ходили гораздо дольше, то есть, больше проводили времени за выпасом скота. Также у многих людей развился кариес из-за зерновой диеты.

У одной трети останков раннего периода были найдены следы инфекций, а раскопки продемонстрировали признаки фекалий на стенах и полу домов. По словам ученых, жители вынуждены были мириться с высокой плотностью населения. В непосредственной близости от их домов находились мусорные ямы и загоны для животных. Таким образом, люди жили в антисанитарных условиях, что также способствовало высокому уровню насилия.

3 июня сообщалось, что ученые Кембриджского университета нашли следы древней кишечной паразитарной инфекции в поселении Чатал-Хююк. В копролитах присутствовали яйца власоглавов — круглых червей, которые поражают кишечник, питаясь кровью.

Источник: Лента.Ру