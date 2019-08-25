Названа причина предрасположенности диабетиков к раку

25 августа 2019     20
Названа причина предрасположенности диабетиков к раку

Ученые из исследовательского центра City of Hope объяснили, почему у людей с диабетом повышенный риск развития раковых заболеваний. Об этом пишет Newsweek.

По данным специалистов, из-за высокого содержания глюкозы в крови увеличивается риск повреждения ДНК человека. У диабетиков цепи ДНК более хрупкие, а также обладают меньшей способностью восстанавливаться. Это часто приводит к геномной нестабильности, которая может быть причиной рака.

«С ростом числа больных диабетом будет расти и число больных раком. Как это ни парадоксально, некоторые лекарства, которые принимают раковые больные, увеличивают риск диабета, а это в свою очередь увеличивает риск развития рака. Такой вот разрушительный вечный двигатель», —отметил один из авторов исследования, профессор Джон Термини (John Termini).

Ранее ученые выяснили, что одним из ранних симптомов рака поджелудочной железы является низкий уровень сахара в крови.

Источник: Лента.Ру

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