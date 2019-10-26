Названа причина унесшего жизни восьми россиян ДТП

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по двум статьям после аварии на трассе Барнаул — Рубцовск, унесшей жизни восьми человек, в том числе одного ребенка. Об этом в субботу, 26 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального главка СКР Людмила Рязанцева.

По ее словам, водитель автомобиля Nissan Presage, в котором находилась семья из четырех человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В транспорте находились пожилые люди, направлявшиеся на творческий конкурс.

Следователи, криминалисты и руководство регионального СКР работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алтайском крае травмы получили пять человек. Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) на границе Топчихинского и Калманского районов.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру