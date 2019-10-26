Названа причина унесшего жизни восьми россиян ДТП

26 октября 2019     24
Названа причина унесшего жизни восьми россиян ДТП

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по двум статьям после аварии на трассе Барнаул — Рубцовск, унесшей жизни восьми человек, в том числе одного ребенка. Об этом в субботу, 26 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального главка СКР Людмила Рязанцева.

По ее словам, водитель автомобиля Nissan Presage, в котором находилась семья из четырех человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В транспорте находились пожилые люди, направлявшиеся на творческий конкурс.

Следователи, криминалисты и руководство регионального СКР работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Алтайском крае травмы получили пять человек. Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) на границе Топчихинского и Калманского районов.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись! Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Большие перестановки в правительстве Ялты
Большие перестановки в правительстве Ялты

25 октября  в ходе оперативно-хозяйственного совещания в местной администрации исполняющий обязанности главы Ялта Иван Имгрунт представил новых сотрудников. «Представляю руководителя аппарата администрации …


Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России
Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России

Журналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России». На данном посту он сменил бизнес-омбудсмена Бориса …


Вводится новый утренний рейс из Голландии
Вводится новый утренний рейс из Голландии

С понедельника, 28 октября в тестовом режиме по будням вводится дополнительный рейс катера. Он будет отправляться из Голландии в 06:40 …


На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы
На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы

В районе железнодорожной станции Багерово в Ленинском районе Крыма местные жители обнаружили металлические предметы, внешний вид которых напоминал боеприпасы. Они …


В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка
В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка

12:14 В поединке 14-го тура молодёжного первенства между «Ахматом» и «Арсеналом», который проходил в Грозном, произошла массовая потасовка. РИА Новости …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты