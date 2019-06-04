Названа самая богатая женщина в мире музыки

4 июня 2019     14
Названа самая богатая женщина в мире музыки

Певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Издание оценило состояние артистки в 600 миллионов долларов. Она опередила Мадонну, состояние которой оказалось на 30 миллионов долларов меньше, а также Селин Дион (владеет состоянием в размере 450 миллионов долларов) и Бейонсе (400 миллионов долларов).

Основной доход Рианне приносит сотрудничество с группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, которая производит товары в сегменте люкс. Певица и LVMH основали бренд косметики Fenty Beauty, а также открыли модный дом.

Помимо этого артистка владеет линией нижнего белья Savage X Fenty и зарабатывает миллионы долларов на концертах и выпущенных альбомах.

Ранее Forbes сообщил, что американский рэпер Jay-Z, супруг певицы Бейонсе, стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. Основным его заработком также является не музыка, а доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne в 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании.

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Источник: Лента.Ру

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