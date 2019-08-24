Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

24 августа 2019     18
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Список, опубликованный на сайте издания, возглавила Скарлетт Йоханссон.

За период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го актриса заработала 56 миллионов долларов. Большую часть суммы Йоханссон получила за роль Черной вдовы в фильмах по комиксам Marvel.

Второю строчку заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная по роли в «Американской семейке». Сериал принес ей 44,1 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Риз Уизерспун, заработавшая за год 35 миллионов долларов.

В десятку также вошли Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс, Марго Робби, Шарлиз Терон и Эллен Помпео.

Ранее Forbes назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером. За год, благодаря таким фильмам, как «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также сериалу «Футболисты» и рекламному контракту с брендом Under Armour, Джонсон заработал 89,4 миллиона долларов. Второе и третье место в рейтинге заняли звезды франшизы «Мстители» Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов). В десятку также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Источник: Лента.Ру

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