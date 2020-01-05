Названа сборная 21-го тура АПЛ

5 января 2020     18
Названа сборная 21-го тура АПЛ

Определена сборная 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили представители «Вест Хэма», «Лестера», «Ливерпуля» и «Саутгемптона». Также в коллективе оказались игроки «Арсенала», «Уотфорда» и «Манчестер Сити». Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратари: Алекс Маккарти («Саутгемптон»).

Защитники: Райан Фредерикс («Вест Хэм»), Сократис Папастотопулос («Арсенал»), Джек Стивенс («Саутгемптон»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Айосе Перес, Джеймс Мэддисон (оба — «Лестер»), Марк Нобл («Вест Хэм»), Жерар Деулофеу («Уотфорд»).

Нападающие: Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Источник: Лента.Ру

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