Названа сборная 21-го тура АПЛ

Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили представители «Вест Хэма», «Лестера», «Ливерпуля» и «Саутгемптона». Также в коллективе оказались игроки «Арсенала», «Уотфорда» и «Манчестер Сити». Полностью сборная выглядит следующим образом:

Определена сборная 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Названа сборная 21-го тура АПЛ Определена сборная 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили …



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