Названа сборная 26-го тура АПЛ

Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили « Манчестер Юнайтед », «Арсенал» и «Эвертон». Также в сборной присутствуют игроки «Астон Виллы», «Лестера», «Уотфорда», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Полностью коллектив выглядит следующим образом:

Определена сборная по итогам 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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