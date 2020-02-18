Названа сборная 26-го тура АПЛ

18 февраля 2020     19
Названа сборная 26-го тура АПЛ

Определена сборная по итогам 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Эвертон». Также в сборной присутствуют игроки «Астон Виллы», «Лестера», «Уотфорда», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Полностью коллектив выглядит следующим образом:

Вратарь: Пепе Рейна («Астон Вилла»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Харри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джонни Эванс («Лестер»), Букайо Сака («Арсенал»).

Полузащитники: Николя Пепе («Арсенал»), Абдулай Дукуре («Уотфорд»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Ришарлисон («Эвертон»).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

Источник: Лента.Ру

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