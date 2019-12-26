Названа связь между деньгами и гриппом

Денежные купюры являются отличным рассадником инфекций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты ведомства пояснили, что вирус гриппа сохраняется на бумажных деньгах до двух недель, и подхватить инфекцию можно, сняв деньги в банкомате или получив зарплату купюрами. Они рассказали, что в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. Впрочем, в каким именно странах используется такая технология, не уточняется.

Также Роспотребнадзор дал развенчал несколько заблуждений касательно гриппа. В частности, эта болезнь всегда сопровождается высокой температурой, а насморка при гриппе не бывает.

Специалисты посоветовали принимать жаропонижающие средства, если температура тела превысила 39 градусов, поскольку «нормальная или слегка повышенная температура тела — это рай для вируса». Также рекомендуется не заниматься самолечением и не принимать антибиотики, поскольку они предназначены для борьбы с бактериями, но бесполезны при вирусных заболеваниях.

В сентябре сообщалось, что самой грязной валютой оказался румынский лей. Кроме того, бактерии охотно задерживаются на американских и канадских долларах, а также индийских рупиях

Источник: Лента.Ру