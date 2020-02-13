Названа средняя цена квартиры в Москве

13 февраля 2020     7
Названа средняя цена квартиры в Москве

Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

За 2019 год данный показатель вырос на 1,1 миллиона рублей. В новостройках Новой Москвы квартиру можно купить в среднем за 6,46 миллиона рублей (рост на 0,85 миллиона рублей). По итогам прошлого года 55 процентов сделок было заключено с привлечением ипотеки.

Средняя площадь приобретаемого жилья в границах «старой» Москвы — 57,4 квадратного метра (годом ранее — 57,8 «квадрата»). В пределах МКАД только 2,3 процента договоров долевого участия (ДДУ) были заключены с лотами площадью до 30 квадратных метров. В Новой Москве таких сделок было 3,8 процента от общего количества. Там берут жилье площадью в среднем 51,3 квадратного метра (47,9 «квадрата» в январе 2019-го).

Если рассматривать покупку недвижимости непосредственно в Центральном административном округе столицы, то средневзвешенная цена квадратного метра там составляет 703,3 тысячи рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названа средняя цена квартиры в Москве
Названа средняя цена квартиры в Москве

Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей. Об этом говорится …


Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе …


В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

06:00 Александра Рыкова В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. …


Названа причина резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом
Названа причина резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом

Причиной резкого увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Китайской провинции Хубэй стал новый метод диагностики. Об этом рассказали в …


Вашингтон не ожидает новых задержек военной помощи Киеву
Вашингтон не ожидает новых задержек военной помощи Киеву

Администрация США не ожидает перебоев в предоставлении военной помощи Украине. Об этом в среду, 12 февраля, заявил и.о. директора административно-бюджетного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты