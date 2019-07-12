Названа сумма взятки задержанного замглавы ПФР

Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере как минимум в 4,4 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 12 июля, со ссылкой на заявление следователя в Басманном суде Москвы сообщает ТАСС.

Как отмечает «Интерфакс», прокуратура попросила отправить Иванова под домашний арест.

Ранее 12 июля сообщалось, что Иванов подозревается в получении ряда взяток. Подозреваемый уже признал вину и подал в отставку с занимаемой должности.

Днем 11 июля стало известно о задержании заместителя председателя правления ПФР правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. «Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ПФР. Уголовное дело в отношении Иванова находится в производстве следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).

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Источник: Лента.Ру