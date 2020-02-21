Названа цена автографа Путина

21 февраля 2020     16
Названа цена автографа Путина

Журналисты назвали цену автографа президента России Владимира Путина. Документ оценили в 340 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Аукцион под названием «Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы» состоялся в московской гостинице «Националь» 20 февраля. На торги выставили 520 лотов, среди которых были рукописные заметки режиссера Андрея Тарковского, замок от калитки Гоголя и кепка группы «Ленинград», подписанная ее основателем Сергеем Шнуровым.

Однако главной вещью стало благодарственное письмо с подписью президента России Владимира Путина, которое было подарено им писателю Валентину Зорину за книгу «Неизвестное об известном».

«Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически все и всегда было блестяще и в высшей степени талантливо», — написал в документе глава государства.

В январе россиянин выставил на продажу подаренные президентом России Владимиром Путиным часы за 22 миллиона рублей на сайте Avito. В описании товара говорится, что житель Санкт-Петербурга Павел получил швейцарские часы фирмы Certina в 2001 году, будучи членом экипажа первой атомной подводной лодки, построенной после распада Советского Союза.

Источник: Лента.Ру

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