Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

30 ноября 2019     20
Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

В совершении теракта на Лондонском мосту 29 ноября подозревается ранее судимый исламист Усман Хан, пишет Reuters.

По данным издания, ранее 28-летний Хан, проживавший в графстве Стаффордшир, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за связи с террористическими организациями и подготовку взрыва в Лондонской фондовой бирже.

Из тюрьмы он освободился в декабре 2018 года.

В Лондон злоумышленник прибыл на конференцию Кембриджского университета по реабилитации заключенных.

В настоящее время по месту его жительства проводятся обыски. Также ведется поиск возможных соучастников Хана.

В пятницу, 29 ноября, мужчина, вооруженный ножами, напал на пешеходов на Лондонском мосту. Ранения получили не менее пяти человек, двое из которых скончались. Полиция ликвидировала преступника. Инцидент квалифицировали как теракт.

Источник: Газета Известия

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