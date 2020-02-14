Названо лучшее вино для романтического свидания

14 февраля 2020     20
Названо лучшее вино для романтического свидания

Лучшим вином для романтического свидания в первый совместный День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, является шампанское и другие игристые вина. Самыми подходящими к такому вину закусками специалисты называют сыр, багет, фрукты, орехи. Об этом говорится в рекомендациях экспертов Роскачества, которые поступили в «Ленту.ру».

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При выборе в пользу белого вина для романтического вечера эксперты советуют уделить внимание блюдам, которые будут на столе. Так, к белому вину не подходит жирное мясо, однако оно хорошо сочетается с рыбой, мясом птицы или медальонами из свинины.

Красное вино подойдет для «спокойного ужина с серьезными блюдами», считают в «Роскачестве». На столе с красным вином могут стоять утка, мясо на гриле и более сложные мясные блюда с различными соусами. При этом специалисты напоминают, что такой напиток перед употреблением нужно декантировать или перелить в графин с широким горлом.

Если же романтический ужин будет состоять из пиццы или суши, то к ним подойдут розовые, легкие белые, тихие и игристые вина, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне перед 14 февраля массово закупились эротическим бельем. С 6 по 11 февраля его продажи на Ozon взлетели на 280 процентов. В топ-5 самых популярных моделей вошли черные кружевные боди.

Источник: Лента.Ру

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