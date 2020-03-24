Названо лучшее овсяное печенье

24 марта 2020     13
Названо лучшее овсяное печенье

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование овсяного печенья популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Хватай-ка!», «Посиделкино», «Полет», «Руспродукт» и «ВкусВилл». Тестирование на безопасность прошли все образцы.

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Меньше всего сахара оказалось в печенье «Руспродукт», больше всего — у бренда «Полет». По содержанию жира все образцы соответствуют требованиям стандарта. Продукция брендов «Хватай-ка!», «Посиделкино» и «Руспродукт» подойдет тем, кто соблюдает пост. По итогам проверок к покупке рекомендовали все образцы.

Ранее в марте эксперты «Росконтроля» назвали продукты, которые пользуются большой популярностью во время эпидемий. В первую очередь речь идет о гречке, рисе и пшене. Что касается консервов, то некоторые могут храниться до пяти лет.

Источник: Лента.Ру

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