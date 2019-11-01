Названо опасное для человечества явление

1 ноября 2019     16
Названо опасное для человечества явление

Международная группа ученых выяснила, что популяции насекомых во многих регионах мира сократились на треть, что свидетельствует о катастрофическом влиянии человека на биосферу. Потери затрагивают не только окрестности интенсивно обрабатываемых пестицидами земель, но также леса и охраняемые природные территории. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи собрали насекомых около 2700 видов (всего более миллиона беспозвоночных) на 300 участках. Оказалось, что численность насекомых многих видов за последнее десятилетие сильно сократилась, а многие редкие виды больше не встречаются на тех территориях, где обитали ранее. С 2008 года биомасса членистоногих в лесах уменьшилась на 40 процентов, а на пастбищах снизилась до одной трети от прошлых значений.

Исчезновение насекомых произошло во всех типах лесов и лугов, изученных группой: пастбища, луга, которые выкашиваются и удобряются три-четыре раза в год, используемые человеком хвойные леса и даже нетронутые леса на охраняемых территориях. По словам ученых, резкое сокращение численности насекомых является неожиданным и тревожным признаком.

Источник: Лента.Ру

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