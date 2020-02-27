Названо сбившее турецкий беспилотник в Сирии оружие

Турецкий ударный беспилотник (БПЛА) ANKA-S, сбитый над территорией сирийской провинции Идлиб, мог быть поражен относительно небольшой ракетой в хвостовую часть. Такое мнение «РГ: Русское оружие» высказал военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, об этом свидетельствует характер полученных аппаратом повреждений. Так, его двигатель лишился кожуха и был серьезно поврежден, также на обломках видны копоть и следы от небольших осколков. «При этом на других частях дрона видны повреждения только от падения», — уточнил эксперт.

Он отметил, что, вероятно, турецкий беспилотник сбили из переносного комплекса или самоходной установки «Стрела-10», когда он по какой-то причине снизился и оказался в зоне досягаемости оружия.

По данным издания, ранее сирийские военные неоднократно задействовали установку «Стрела-10» на платформе гусеничного бронированного тягача МТ-ЛБ ЗРК для защиты от нападений с воздуха. «Стрела-10» оснащена восемью ракетами, которые могут поражать цель на дальности до 5000 метров и на высоте от 25 до 3000 метров.

О том, что над Идлибом был сбит турецкий БПЛА ANKA-S, стало известно 26 февраля. Отмечалось, что данная модификация беспилотников поступила в турецкие войска в 2018 году и может быть оснащена малогабаритными бомбами и высокоточными средствами наблюдения.

Источник: Лента.Ру