Названо слабое место коронавируса

Китайские ученые обнаружили новый путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. По словам специалистов, открытие механизма, который является слабым местом вируса, поможет разработке эффективных лекарств. Препринт с результатами научной работы опубликован в репозитории bioRxiv.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 вторгается в клетки, связываясь с CD147 — рецептором на поверхности клеток. Противовирусные тесты in vitro («в пробирке») показали, что меплазумаб — препарат на основе антител к CD147 — значительно ингибирует проникновение вирусов в клетки. Вирус связывается с клетками с помощью собственного белка SP, что было подтверждено с помощью иммуноэлектронного микроскопа.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер порекомендовала принимать парацетамол как средство против симптомов COVID-19. При этом использование ибупрофена и содержащих его препаратов для лечения инфекции может быть опасным.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник: Лента.Ру