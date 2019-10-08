Названо условие для бесплатной раздачи продуктов россиянам

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать налоги на прибыль и НДС с товаров с истекающим сроком годности, которые торговые сети передали на благотворительность, пишут «Известия».

Вопрос обсуждался на заседании экспертного совета по регулированию потребительского рынка при комитете Госдумы по экономической политике. В Минфин инициатива пока не поступала.

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00:02 — 25 сентября

В АКОРТ оценивают потери продуктов в 2-6 процента от общего объема розницы. В год это составляет порядка 700 тысяч тонн. Четверть из них приходится на торты, молочную гастрономию, мясные деликатесы, колбасу и бакалею. На фрукты и овощи — 45 процентов, а на мясо, рыбу и овощи — оставшиеся 30 процентов.

Сейчас в законах не прописана раздача продуктов. Когда у товаров истекает срок годности, магазины должны утилизировать их за свой счет. Более того, нет даже понятия продукта с исчезающим сроком годности. В случае передачи на благотворительность за товар придется заплатить 20-процентный налог на прибыль и НДС, то есть суммарные траты обойдутся в 40 процентов.

Как отметили в АКОРТ, сначала нужно легализовать раздачу продуктов, как давно уже сделано в Европе, а потом обсуждать, какой продукт можно охарактеризовать как «с истекающим сроком годности». Совет по правам человека начал обсуждение юридических тонкостей. Эксперты предупреждают, что отдельные торговые точки могут использовать инициативу для неуплаты налогов — сначала списывать товар, а потом продавать его, причем дешевле, чем у конкурентов.

Ранее, в июне, сообщалось, что российские ретейлеры готовы отдавать еду с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения: больницы, поликлиники, хосписы.

Источник: Лента.Ру