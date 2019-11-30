Названо условие для прямых поставок российского газа на Украину

30 ноября 2019     14
Названо условие для прямых поставок российского газа на Украину

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие, при котором Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это будет возможно в том случае, если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору. Он отметил, что в Европе, согласно оценкам, в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры сжиженного газа, в результате чего цена на него должна снизиться.

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«Соответственно, привязываемся по формуле к цене Европы», — пояснил Оржель, подчеркнув, что Украина никогда не согласится платить за газ «политическую цену».

Десятилетний газовый контракт России и Украины истекает 31 декабря 2019 года. 28 ноября Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере, однако не достигли каких-либо предметных договоренностей.

Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Украинская сторона настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

Источник: Лента.Ру

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