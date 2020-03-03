Названо число выявленных нотариусами поддельных документов

3 марта 2020     13
Названо число выявленных нотариусами поддельных документов

За неполные три года, с января 2017-го по октябрь 2019-го, в России было выявлено 1234 поддельных документа, по которым пытались совершить нотариальные действия. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила Федеральная нотариальная палата.

Больше всего поддельных документов выявлено нотариусами в Москве (166), Новосибирской области (140), Республике Башкортостан (128), Санкт-Петербурге (126), Красноярском крае (109), Кемеровской области (72).

Отмечается, что речь идет о документах, которые предоставляли как мошенники, так и граждане, которые не были информированы о том, что ранее им кто-то предоставил подложный документ. Большая часть подделок выявлялась при проверке нотариусами с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата, в результате множество людей избежали потери собственности.

Однако, как отмечают в палате, большая часть поддельных документов по сделкам в простой письменной форме направляется в регистрационные органы, те же МФЦ, минуя нотариуса и тщательную проверку, что повышает риски для граждан. При этом государственные и муниципальные органы, при подозрениях в подлинности нотариального документа, имеют возможность направить его для проверки в ЕИС нотариата через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В ноябре в Федеральной нотариальной палате назвали самые подделываемые документы в России.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Apple решила заплатить полмиллиарда долларов за замедление смартфонов
Apple решила заплатить полмиллиарда долларов за замедление смартфонов

Apple согласилась заплатить до 500 миллионов долларов общей компенсации владельцам старых iPhone. Об этом сообщает Reuters. Материалы по теме 12:18 …


Золотоискатель нашел под землей кенгуру
Золотоискатель нашел под землей кенгуру

В австралийском штате Виктория старатель помог спасти кенгуру с кенгуренком, которые провалились в глубокую шахту. Об этом сообщает издание Daily …


Национальный банк Швейцарии раскошелил швейцарские банки
Национальный банк Швейцарии раскошелил швейцарские банки

Национальный банк Швейцарии (НБШ) в понедельник, 2 марта, сообщил о прибыли в размере 50,71 миллиарда долларов, что стало вторым результатом …


Названо число выявленных нотариусами поддельных документов
Названо число выявленных нотариусами поддельных документов

За неполные три года, с января 2017-го по октябрь 2019-го, в России было выявлено 1234 поддельных документа, по которым пытались …


Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты