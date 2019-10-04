Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии

4 октября 2019     13
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии

Порядка 300 тысяч российских граждан владеют объектами недвижимости в Болгарии, сообщил журналистам посол страны​ в РФ Атанас Крыстин, передает РИА Новости.

Политик отметил, что выходцы из России в основном приобретают квадратные метры на болгарских черноморских курортах. Еще около полумиллиона российских туристов ежегодно посещают страну, уточнил посол.

Материалы по теме

00:06 — 6 февраля

Другая Европа

Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей

«Для нас российский туристический рынок стратегический, очень важный, — подчеркнул Крыстин. — Мы всегда радуемся хорошим цифрам и работаем в том направлении, чтобы создать такие условия, чтобы больше русских туристов посещали наши курорты — не только летом, не только на Черноморье».

Посол также заявил, что Болгария планирует улучшить визовое обслуживание россиян. «Надо, конечно, работать и в том направлении, чтобы сделать полеты подешевле. Это сразу отразится на количестве посещений», — резюмировал дипломат.

В августе текущего года российская певица Лолита Милявская в своем Instagram-аккаунте дала рекомендации по приобретению недвижимости в Болгарии. Звезда отметила, что цены на частные дома в болгарских деревнях низкие, но качество зданий при этом оставляет желать лучшего. В последнее время жилье в стране подешевело, сообщила певица. Она также заявила, что не стоит покупать жилье в организованных жилых комплексах.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне рассказали о зарплате мечты
Россияне рассказали о зарплате мечты

Ежемесячный доход в 161 тысячу рублей сделает среднестатистического россиянина счастливым, информирует «360». Запросы мужчин на треть больше, чем у женщин. …


Сотрудники Пенсионного фонда Севастополя наказаны за предоставление недостоверных сведений о доходах
Сотрудники Пенсионного фонда Севастополя наказаны за предоставление недостоверных сведений о доходах

Севастопольское отделение Пенсионного фонда РФ привлекло к дисциплинарной ответственности шести сотрудников. Ранее прокуратура города внесла соответствующее представление по результатам проверки. …


Вести Севастополь 4.10.2019
Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Что поможет спасателю? На Черноморском флоте провели учения по тушению пожара на буксире. – Военные моряки …


Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами
Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами

С днем учителя их поздравили представители правительства и законодательного собрания города, а также уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина …


Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии

Порядка 300 тысяч российских граждан владеют объектами недвижимости в Болгарии, сообщил журналистам посол страны​ в РФ Атанас Крыстин, передает РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты