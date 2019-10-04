Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии

Порядка 300 тысяч российских граждан владеют объектами недвижимости в Болгарии, сообщил журналистам посол страны​ в РФ Атанас Крыстин, передает РИА Новости.

Политик отметил, что выходцы из России в основном приобретают квадратные метры на болгарских черноморских курортах. Еще около полумиллиона российских туристов ежегодно посещают страну, уточнил посол.

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«Для нас российский туристический рынок стратегический, очень важный, — подчеркнул Крыстин. — Мы всегда радуемся хорошим цифрам и работаем в том направлении, чтобы создать такие условия, чтобы больше русских туристов посещали наши курорты — не только летом, не только на Черноморье».

Посол также заявил, что Болгария планирует улучшить визовое обслуживание россиян. «Надо, конечно, работать и в том направлении, чтобы сделать полеты подешевле. Это сразу отразится на количестве посещений», — резюмировал дипломат.

В августе текущего года российская певица Лолита Милявская в своем Instagram-аккаунте дала рекомендации по приобретению недвижимости в Болгарии. Звезда отметила, что цены на частные дома в болгарских деревнях низкие, но качество зданий при этом оставляет желать лучшего. В последнее время жилье в стране подешевело, сообщила певица. Она также заявила, что не стоит покупать жилье в организованных жилых комплексах.

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Источник: Лента.Ру