Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

12 июля 2019     18
Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Компания Superjob составила рейтинг российских экономических вузов, выпускники которых в начале карьеры могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более.

Возглавили список Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и МГИМО. Выпускники этих вузов зарабатывают порядка 110 тыс. рублей в месяц. Таким образом, прирост по зарплатам за год составил 10 тыс. рублей.

Далее расположились молодые специалисты, окончившие МГУ им. М.В. Ломоносова. Они могут рассчитывать на 100 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

Замыкает тройку Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (98 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Финансовый университет при Правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития. Специалисты из этих вузов зарабатывают 90 и 86 тыс. в месяц соответственно.

Самые скромные ожидания по зарплате в 54 тыс. рублей у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета.

Рейтинг вузов России составлен по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших учебные заведения в 2013—2018 годах. В списке на 20 местах распределены 45 вузов.

В апреле были названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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