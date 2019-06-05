Названы выгодные для путешественников из России страны Юго-Восточной Азии

Цены на авиабилеты из России в страны Юго-Восточной Азии в 2019 году снизились практически по всем направлениям, подсчитали эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Средняя стоимость авиабилета в Тайвань в обе стороны составила 26 782 рубля, что на 53% меньше, чем в 2018 году. Это самое значительное понижение цен в регионе, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

Поездки в Тайвань стали выгоднее благодаря новым рейсам, запущенным в этом году из Москвы и Владивостока, выяснили специалисты сервиса. Перелет в Камбоджу подешевел на 33% и составляет 35 367 рублей.

Тройку самых привлекательных направлений замыкает Индонезия, где авиабилет в обе стороны стоит 43 465 рублей — это на 23% дешевле, чем в 2018 году.

Если говорить о билетах в одну сторону, то дешевле всего обойдется перелет в Китай, средняя цена перелета куда составила 17 308 рублей. Самое заметное падение цен произошло с билетами в Сингапур. В аэропорт Чанги можно долететь за 25 353 рубля. В прошлом году билеты стоили на 37% дороже, отметили в сервисе.

Накануне, 4 июня, советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин заявил, что в 2019 году отдыхать за границу отправятся на 10% больше россиян, чем годом ранее.

Источник: Газета Известия