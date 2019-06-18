Названы главные злодеи в истории спорта

18 июня 2019     15
Названы главные злодеи в истории спорта

Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес возглавил топ-10 главных злодеев в истории спорта. Рейтинг был составлен слушателями подкаста ESPN UK и опубликован в его Twitter в понедельник, 17 июня.

Как отмечает «Спорт Экспресс», Суареса неоднократно ловили на симуляции на поле, а также обвиняли в неспортивном поведении. В частности, его наказывали за укусы соперников в ходе игры.

В тройку злодеев также вошли британский футболист Джоуи Бартон и американский боксер Майк Тайсон, которые известны своим агрессивным поведением.

За ними в списке следуют португальский футбольный тренер Жозе Моруинью, бразильский футболист Диего Коста, американский боксер Флойд Мейвейзер, испанский футболист Серхио Рамос, австралийский игрок в крикет Дэвид Уорнер, аргентинский футболист Диего Марадона и ирландский футболист Рой Кин.

10 мая сообщалось, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес артроскопическую операцию на правом колене. Таким образом, он выбыл до конца сезона.

Источник: Газета Известия

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