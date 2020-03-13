Названы главные неудачники нефтяной войны

13 марта 2020     24
Названы главные неудачники нефтяной войны

США, а также ряд стран Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) назвали главными неудачниками развернувшейся на мировом рынке нефти ценовой войны. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Резкое снижение цен на сырье стало ударом для американской отрасли сланцевой нефти. Как ранее поясняла норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, в условиях цен на Brent на уровне 30 долларов за баррель почти вся добыча «сланца» в США оказывается нерентабельной.

Материалы по теме

00:01 — 10 марта

Время краха

Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Падение цен на сырье также оказалось серьезным ударом по входящим в ОПЕК нефтедобывающим странам, чьи экономики наименее диверсифицированы. Так, Ирак, Алжир и Нигерия находятся в «очень и очень сложной ситуации», отмечают аналитики.

«Эти страны столкнутся с серьезными финансовыми проблемами. У многих возникнут трудности с выплатой зарплат работниками госсектора. Кроме того, они столкнутся с нехваткой средств на здравоохранение и образование, что в свою очередь повысит социальное напряжение в этих странах», — пишет CNBC.

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта. После развала сделки Эр-Рияд сообщил о планах нарастить производство сырья и увеличить поставки в Европу нефти с дисконтом.

Россия со свой стороны также предупредила о возможность увеличить добычу. В дальнейшем ставки в нефтяной войне подняли Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, которые тоже сообщили о планах продавать сырье со скидкой либо увеличить поставки. На фоне кризиса на рынке цены на Brent опускалась до почти 30 долларов за баррель 9 марта.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Косторная продолжает тренировки, несмотря на отмену ЧМ
Косторная продолжает тренировки, несмотря на отмену ЧМ

12 марта 2020, 23:19 Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала отмену чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. © РИА Новости «К сожалению, из-за …


В России предложили внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек
В России предложили внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек

06:02 Александра Рыкова Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил обращение в Минздрав с предложением расширить продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. …


Судья нашла хитрый способ отомстить бросившему ее ради другой женщины мужу
Судья нашла хитрый способ отомстить бросившему ее ради другой женщины мужу

Судья из французского департамента О-де-Сен, регион Иль-де-Франс, подделала документы и повторно вышла замуж за своего бывшего мужа после того, как …


У жены премьер-министра Канады подтвердили коронавирус
У жены премьер-министра Канады подтвердили коронавирус

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи подтвердили коронавирус, сообщает Associated Press. Софи Грегуар-Трюдо почувствовала признаки вирусного заболевания после того, …


Названы главные неудачники нефтяной войны
Названы главные неудачники нефтяной войны

США, а также ряд стран Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) назвали главными неудачниками развернувшейся на мировом рынке нефти ценовой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты