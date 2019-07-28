Названы главные претензии россиян к отельным номерам

Распространенные жалобы российских туристов на условия проживания заграничные отели перечислил член правления Альянса туристических агентств (АТА), генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

К первой категории он отнес жалобы на несоответствие фото из буклета с реальным внешним видом гостиницы.

«Выясняется, что трава пожухла, цветочки увяли, а на потолке номера красуется трещина и летает жирная муха – такие нюансы не передаст ни одна фотография», – отмечает представитель турбизнеса.

Также весьма распространены претензии к меню фруктов. Туристам приходится объяснять, что в отелях, как и везде, преобладают сезонные фрукты и арбузов в мае в качестве десерта ждать не стоит. Равно как и клубнику в октябре.

Есть жалобы и на бассейны при отелях. Мкртчян вспомнил туриста, который пожаловался, что бассейн вопреки ожиданиям оказался слишком маленьким и его можно переплыть в четыре гребка.

«Но если мужчина профессиональный пловец, то ему действительно покажется маленьким бассейн в отеле 3 звезды, а ребенку этот водоем заменит огромное озеро. Все это очень субъективно», – цитирует члена правления АТА «РИА Новости».

Наконец, туристы неожиданно могут жаловаться на то, что подушки в номерах слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие. И отели уже начали реагировать на эту потребность, предоставляя гостям «меню подушек», либо возможность их бесплатной замены на привычные по требованию.

В апреле эксперты назвали российский город с самыми дешевыми отелями.

Источник: Газета Известия