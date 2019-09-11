Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9% и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Денег».

По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5 970 и 3 937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1 496 и 1 537 рублей), отмечает ТАСС.

При этом в среднем за домашний интернет россияне платят в месяц 598 рублей. Меньше всего на эти цели тратят жители Омска (в среднем по 471 рублю), а больше всего — жители Красноярска (по 938 рублей). При этом за мобильную связь в России в среднем платят 344 рубля в месяц. Самые большие расходы в Волгограде и Санкт-Петербурге (671 и 541 рублей в месяц), меньше всего — в Омске (238 рублей). В Москве средний чек составляет 444 рубля.

Платное телевидение в стране обходится в среднем в 880 рублей.

«Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже— 1033 рубля. Самый маленький средний платеж за телевидение — в Новосибирске (633 рубля)», — добавляется в сообщении.

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.

Источник: Газета Известия