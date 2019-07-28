Названы дата и место встречи Путина с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, форт Брегансон — это «удобное место для работы, здесь можно проводить все телефонные переговоры международного уровня, принимать руководителей иностранных государств».

Подготовку визита Путина во Францию подтвердили в Кремле, сообщает ТАСС.

Ранее Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой сообщил, что прибудет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сирийское урегулирование, ситуацию в Донбассе, наметили график предстоящих контактов. Кроме того, президенты выразили готовность активизировать совместную работу в рамках «нормандского формата».

Источник: Лента.Ру