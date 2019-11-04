Названы замедляющие старение продукты

Сохранить молодой вид и упругость кожи может помочь правильно подобранный рацион питания, пишет «Медикфорум».

Специалисты перечислили 10 продуктов, потребление которых позитивно скажется на состоянии организма и внешнем виде.

Так, например, улучшить вид кожи могут помидоры, так как в них содержится антиоксидант ликопин. Благодаря ему, а также витаминам А и С томаты обладают эффектом, обновляющим кожу лица.

«Исследования показали, после трех месяцев ежедневного употребления овощей защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33% и замедляются процессы старения», – говорится в материале портала.

Кроме того, полезен будет зеленый чай, который благотворно влияет не только на кожу, но и на сосуды.

Еще одним важным для поддержания молодости продуктом назван лосось. Он обогащен омегой-3 и замедляет разрушение коллагена, делая кожу более эластичной.

Также специалисты советуют есть брокколи и орехи. Первые, например, прекрасно борются с воспалительными процессами в организме, содержать железо и цинк, а орехи благодаря антиоксидантам, витаминам А, Е, В6, В12 улучшают состояние кожи, защищая ее от воздействия ультрафиолета.

Обратить внимание стоит и на оливковое масло, чернику, листовой салат и темный шоколад. Все они богаты полезными для кожи микроэлементами и витаминами.

В октябре ученые назвали самый вредный продукт.

Источник: Газета Известия