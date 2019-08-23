Названы имена будущих украинских министров

23 августа 2019     20
Названы имена будущих украинских министров

В составе нового украинского правительства могут остаться два министра из действующего кабинета. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в прошедших в парламент партиях.

Речь идет о министре финансов Оксане Маркаровой и главе МВД Арсене Авакове. При этом отмечается, что Аваков вероятнее всего не только останется в правительстве, но и пойдет на повышение, сменив кресло главы МВД на должность вице-премьера по силовым вопросам.

Кроме того, наиболее вероятным кандидатом на пост министра юстиции называется юрист Ирина Венедиктова, которая прошла в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа». Еще до второго тура президентских выборов Владимир Зеленский представлял ее как человека, ответственного за будущую реформу судебной системы.

Возглавит правительство, по словам источников издания, заместитель руководителя офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Наконец, Интерфакс-Украина, также ссылаясь на источники, сообщает, что глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко имеет высокие шансы на то, чтобы заменить Ульяну Супрун на посту главы украинского минздрава.

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Ранее СМИ уже называли Гончарука наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства. Кроме того, его назначение предсказывал олигарх Игорь Коломойский.

Оксана Маркарова заняла пост главы министерства финансов в ноябре 2018 года. Она сменила на этом посту Александра Данилюка, который впоследствии стал членом команды Владимира Зеленского и после его победы на президентских выборах возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Ранее в «Слуге народа» уже допускали, что Маркарова сможет сохранить свой пост в новом правительстве.

Арсен Аваков возглавляет министерство внутренних дел с февраля 2014 года. Считается, что благодаря его позиции и действиям полиции на президентских выборах удалось избежать массовых фальсификаций со стороны экс-главы государства Петра Порошенко. О необходимости оставить Авакова в правительстве ранее говорил Игорь Коломойский, который назвал главу МВД «фундаментом» и «фактором стабильности» на Украине.

Источник: Лента.Ру

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