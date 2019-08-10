Названы лучшие продукты для похудения

10 августа 2019     8
Названы лучшие продукты для похудения

Специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению. По их словам, людям, желающим расстаться с лишними килограммами, стоит включить в свой рацион питания йогурты, кефир, квашеную капусту и напитки на основе чайного гриба, пишет портал «Дни24».

Отмечается, что также ускорению метаболизма способствует яблочный уксус.

«Это было подтверждено результатами научных экспериментов с задействованием как подопытных грызунов, так и людей»,— говорится в сообщении.

Также в списке рекомендованных добавок оказался экстракт гарцинии камбоджийской, перед употреблением которого необходима консультация врача.

В мае российские звезды поделились секретами эффективного похудения. Рекордсменом в борьбе с лишним весом стал актер Александр Семчев, сбросивший 70 кг. Артист отказался от сладкого и жареного, калорийных соусов и исключил алкоголь. Основу его рациона составили мясо или рыба с овощами, фрукты.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Украинцы потребовали в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза»
Украинцы потребовали в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза»

Жители Украины призвали президента страны Владимира Зеленского в 70 раз сократить зарплату главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву. Соответствующая петиция опубликована на …


Названы лучшие продукты для похудения
Названы лучшие продукты для похудения

Специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению. По их словам, людям, желающим расстаться с лишними килограммами, стоит включить в свой рацион …


Сергей Полунин назначен и.о
Сергей Полунин назначен и.о. ректора будущей Академии хореографии в Севастополе

Министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о назначении Сергея Полунина исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии с 12 августа до …


В «Артеке» кировский школьник установил мировой рекорд
В «Артеке» кировский школьник установил мировой рекорд

Восьмилетний Владислав Черепанов из города Советска Кировской области на сцене  международного детского центра “Артек” в Крыму установил рекорд, который зафиксировала …


Хоккейный турнир проходит в Севастополе
Хоккейный турнир проходит в Севастополе

В Севастополе открылся ежегодный турнир по хоккею с шайбой «Кубок командующего Черноморским флотом». В соревнованиях, которые продлятся два дня – …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты