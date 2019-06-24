Названы лучшие сардельки

24 июня 2019     25
Названы лучшие сардельки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьих сарделек. В нем приняли участие образцы семи брендов: «ВкусВилл», «Рублевский», «Великолукский мясокомбинат», «Царицыно», «Дым Дымыч/Сохраняя традиции», «Мясницкий ряд» и «Снежана».

Эксперты исследовали образцы, купленные в обычных магазинах, а не взятые со складов. Они были изучены по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленному составу, безопасность продукции, содержание консервантов и уровень гормонов.

Не все производители делают свою продукцию по ГОСТу — так поступают только «Великолукский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и «Снежана». Остальные используют технические условия (ТУ) и стандарт организации (СТО), которые могут разрабатываться самой компанией.

Сейчас читают:

Из Парижа в Каталонию: почему Неймар хочет вернуться в «Барселону»
Из Парижа в Каталонию: почему Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Неймар намерен вернуться в «Барселону». Такие слухи давно ходят в СМИ, а сам футболист говорил об этом игрокам каталонского клуба. …


Названы лучшие сардельки
Названы лучшие сардельки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьих сарделек. В нем приняли участие образцы семи брендов: «ВкусВилл», «Рублевский», «Великолукский …


Невидимый пузырь
Невидимый пузырь

Во время недавней «прямой линии» президент Владимир Путин заявил об обеспокоенности ростом потребительского кредитования населения. Позднее о том, что надувающийся …


Популярная Instagram-модель разочаровала фанатов роликами для PornHub
Популярная Instagram-модель разочаровала фанатов роликами для PornHub

Instagram-модель Бель Делфин (Belle Delphine) разозлила своих подписчиков, обманув их ожидания, пишет Metro. Делфин пообещала создать аккаунт на PornHub, если …


Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Минобороны России приняло решение о принятии на вооружение новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты