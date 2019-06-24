Названы лучшие сардельки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьих сарделек. В нем приняли участие образцы семи брендов: «ВкусВилл», «Рублевский», «Великолукский мясокомбинат», «Царицыно», «Дым Дымыч/Сохраняя традиции», «Мясницкий ряд» и «Снежана».

Эксперты исследовали образцы, купленные в обычных магазинах, а не взятые со складов. Они были изучены по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленному составу, безопасность продукции, содержание консервантов и уровень гормонов.

Не все производители делают свою продукцию по ГОСТу — так поступают только «Великолукский мясокомбинат», «Мясницкий ряд» и «Снежана». Остальные используют технические условия (ТУ) и стандарт организации (СТО), которые могут разрабатываться самой компанией.