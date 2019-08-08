Названы лучшие способы победить лень

8 августа 2019     18
Названы лучшие способы победить лень

Пользователи Reddit поделились лайфхаками, благодаря которым им удалось побороть лень. Обсуждение быстро стало одним из наиболее популярных на платформе и собрало более восьми тысяч комментариев.

Самым важным советом назвали выработку новых привычек. Большинство лентяев заметили, что ежедневная рутина затягивает, и если удастся выработать стойкость к дискомфорту, то это позволит начать новую жизнь. Второй рекомендацией стали занятия спортом, не требующие особых усилий. Многие заявили, что занятия спортом без особого напряжения, но четко по расписанию, дисциплинируют.

Важным пунктом пользователи назвали выявление и лечение депрессии. Комментаторы отметили, что пренебрегать своим психическим здоровьем нельзя, и, если необходимо, следует пройти обследования и начать прием таблеток. По их словам, лень может быть симптомом опасной болезни.

Многим бывшим лентяям помогло составление расписаний на каждый день и работа на полную ставку. Они заметили, что необходимость ходить в офис заставляет их забыть о лени. Также большинству помог систематический уход за собой, который также стал дисциплинирующим фактором. Немало юзеров заявили, что их спасло правило «пяти минут»: делать что-либо по пять минут, чтобы хоть и медленно, но постоянно двигаться к цели.

Некоторые уточнили, что вознаграждают себя за сделанное: покупками или вкусной едой. Бывалые прокрастинаторы похвастались, что им удалось отложить на завтра лень, — точно так же, как раньше они откладывали важные дела.

Ранее пользователи сети обсудили самые распространенные детские секреты. Некоторые признались, что хранят тайны чужих детей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названы лучшие способы победить лень
Названы лучшие способы победить лень

Пользователи Reddit поделились лайфхаками, благодаря которым им удалось побороть лень. Обсуждение быстро стало одним из наиболее популярных на платформе и …


Допрос омбудсмена Украины в Генпрокуратуре продлился более семи часов
Допрос омбудсмена Украины в Генпрокуратуре продлился более семи часов

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на …


Актриса Разумовская тайно родила ребенка
Актриса Разумовская тайно родила ребенка

Звезда сериала «Мажор» актриса Карина Разумовская впервые стала мамой, пишет StarHit со ссылкой на друзей артистки. 36-летняя Разумовская тщательно скрывала …


Химическая эволюция: учёные предложили новую версию возникновения жизни на Земле
Химическая эволюция: учёные предложили новую версию возникновения жизни на Земле

01:59 Арсений Скрынников Индийские исследователи провели успешный эксперимент по созданию органических соединений из синильной кислоты и воды. Они поместили молекулы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты