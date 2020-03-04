Названы лучшие страны Европы по обеспеченности жильем

4 марта 2020     21
Названы лучшие страны Европы по обеспеченности жильем

Названы лучшие страны Европы по уровню обеспеченности жильем — это Румыния (95,9 процента жителей имеют в собственности жилую недвижимость), Словакия (91,2 процента) и Хорватия (90,2 процента). Об этом пишет болгарское издание «Труд» со ссылкой на данные Евростата.

Притом далеко не всегда люди в этих странах живут в просторных домах. Та же Румыния занимает первое место по «тесноте» — 47 процентам местных жителей не хватает должного количества жилплощади. На втором месте расположилась Болгария — 44 процента. Далее в рейтинге идут Латвия (42 процента) и Хорватия (41 процент). Реже всего с данной проблемой сталкиваются граждане Ирландии (всего один процент — жилье не переполнено) и Кипра (два процента).

Германия возглавила список стран, где у наименьшего количества граждан есть собственное жилье — таких 45 процентов населения (в возрастной группе, не достигшей 54 лет). Далее идут Дания (57,6 процента), Австрия (62,1 процента) и Франция (63,8 процента).

В связи со сложившейся ситуацией власти Берлина заморозили стоимость аренды жилья. Семьи среднего класса начали покидать центральные кварталы из-за постоянно растущих цен на наем жилого помещения. Особенно заметным отток населения стал после реновации отдельных районов города, что привело к подорожанию недвижимости.

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Источник: Лента.Ру

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