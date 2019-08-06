Названы любимые сладости россиян

Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года оказались печенье, пряники и вафли. Об этом пишет Russia Today со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

В среднем стоимость килограмма печенья в России составила 150 рублей, что соответствует уровню 2018 года. Продажи этого продукта за год выросли на четыре процента.

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На втором месте по популярности у россиян оказались шоколадные изделия. Так, средняя цена шоколадных конфет составила 595 рублей за килограмм. Она также осталась на уровне прошлого года, а продажи выросли на три процента.

Третье место по продажам заняли сахарные изделия, четвертое — шоколадная паста, пятое — торты и пирожные. Стоимость торта составила 398 рублей за килограмм, увеличившись на пять процентов. Стоимость килограмма кексов и рулетов составила 240 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Цена карамели составила 210 рублей, зефира и пастилы — 253 рубля.

Ранее сообщалось, что в ближайшие полгода кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов в связи с тем, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере 10 процентов.

Из-за этого производителям придется платить 20-процентный НДС, что скажется на конечной стоимости продуктов, в состав которых входит пальмовое масло. Одним из них являются сладости. Представители кондитерских фирм уже пояснили, что найти ему полноценную замену практически невозможно.

Источник: Лента.Ру