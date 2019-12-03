Названы месяцы наивысшего спроса на фитнес

Спрос на товары и услуги, связанные с фитнесом, в 2019 году повышался после встречи Нового года и перед периодом летних отпусков. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито».

Спрос на тренеров в январе превысил среднегодовое значение на 72%, передает «РИА Новости». Второй пик интереса возник в период подготовки к пляжному сезону.

Услуги тренеров наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, наименее популярны — в Тюмени, Тольятти и Ижевске.

Самые дорогие тренироки— в Москве, Новосибирске и Воронеже: 2110 рублей, 1940 рублей и 1870 рублей, соответственно, дешевле всего заниматься в Перми, Челябинске и Ульяновске — 800, 810 и 870 рублей. Средняя по России стоимость разового занятия — 1,6 тыс. рублей.

В декабре 2018 года депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру спорта Павлу Колобкову с предложением сделать частные фитнес-клубы бесплатными в новогодние праздники. По его словам, длительные праздники с застольями и без физической активности подрывают здоровье нации.

Источник: Газета Известия