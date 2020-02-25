Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

25 февраля 2020     13
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Ветераны спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев и Александр Чуканов, а также специалист по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрей Воскресенский, которые обвиняются в похищениях и убийствах бизнесменов, действовали по корыстным мотивам. Так, по данным газеты «Коммерсантъ», владельца люберецкого рынка Илью Дворкина они застрелили, чтобы не отдавать ему около пяти миллионов долларов.

Издание пишет, что Дворкин инвестировал крупную сумму в «проект» Чукаева, Чуканова и Воскресенского, поверив их обещаниям вернуть хорошую прибыль уже через несколько месяцев. В ноябре 2008 года бизнесмен приехал к офису приятелей, чтобы забрать обещанные ему деньги. Камеры зафиксировали, как Дворкин и его водитель Виктор Журавлев вошли в здание, и больше их никто не видел. Автомобиль владельца рынка был обнаружен спустя несколько дней на Мантулинской улице.

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00:05 — 28 декабря 2019

Вооружены и опасны

Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ

По версии следствия, бизнесмена и его водителя застрелили в офисе. Затем их тела завернули в полиэтиленовые мешки и вывезли с места преступления в багажнике Infiniti, которым пользовались злоумышленники.

Еще одним эпизодом дела стало убийство главы департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева в мае 2012 года. Васильев пропал в тот день, когда должен был встретиться со своими знакомыми в кафе, чтобы передать им около 1,5 миллиона долларов. Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что причастность фигурантов дела к этим и другим преступлениям подтверждают результаты более 30 экспертиз, проведенных в рамках расследования всех эпизодов, а также показания свидетелей. Сами обвиняемые вину отрицают. Их защита считает обвинение голословным. Так, по мнению адвокатов, Васильев просто уехал за границу.

О задержании Чукаева, Чуканова и Воскресенского сообщалось 26 декабря 2019 года. Тогда же появились фотографии арсенала ветеранов ФСБ и их приятеля.

Источник: Лента.Ру

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