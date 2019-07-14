Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы. Об этом 14 июля сообщает «РИА Новости».

По словам Осиповой, самые частые претензии связаны с отменой или задержкой авиарейсов. В пример она привела ситуации, когда туристы выбирают утренний рейс, но их полет переносят на вечер.

Также путешественники крайне не любят непредвиденные замены отелей. Несмотря на то, что условия замены места проживания часто прописывается в договоре, люди выражают крайнее недовольство. Особенно в тех случаях, когда они не могут повлиять на ситуацию.

«Когда замена происходит в лучшую сторону, то клиенты с этим мирятся, но предпочтительнее было бы обходиться вообще без манипуляций с отелями, а предоставлять людям те условия проживания и услуги, которые они выбрали и за которые заплатили», — говорит эксперт.

Жалобы на плохую еду, по словам Осиповой, в основном касаются турецких отелей категории эконом-класса. Однако в этом случае людей не устраивает именно скромное количество еды, а не качество.

«В европейских отелях таких претензий почти не возникает, так как клиенты заранее знают, что там мало где действует система all inclusive, и не ждут кулинарных подвигов», — добавляет она.

Что касается отдыха в российских гостиницах, то туристы в основном жалуются на плохое обслуживание.

Однако бывают и смешные претензии. Так, туристка, отдыхавшая с мужем в европейском городе, пожаловалась, что ее супруг обратил внимание на женщину с «пониженной социальной ответственностью».

8 июля сообщалось, что российский бизнес предложил меры для развития внутреннего туризма.

Источник: Газета Известия