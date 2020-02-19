Названы опасные для скачивания приложения

Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин дал владельцам смартфонов советы, как защититься от слежки и прослушки. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «КаскадТВ».

Он назвал приложения, которые могут быть опасны для скачивания. В частности, по его словам, не стоит устанавливать приложения, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют этого. В пример он привел приложение GetContact. «Это программы, которые блокируют спам-звонки. Сделаны известными компаниями, но получают данные о входящих звонках. Естественно заявляют, что данные никому не передают, но на их сервера эти данные попадают», — рассказал Никитин.

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Он пояснил, что также не стоит ставить программу по удаленному управлению компьютером на смартфон. Эксперт по безопасности подчеркнул, что мошенники часто используют их для получения банковских данных пользователей и кражи денежных средств с их счетов.

Приложения для детского контроля (в том числе отслеживания местоположения) Никитин также посоветовал никогда не устанавливать. «Это может быть взломано и использовано, чтобы выследить и похитить вашего ребенка», — пояснил специалист.

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что на Android стоит устанавливать приложения только из официального магазина Google Play. «Он тоже не святой, но все равно это лучше, чем ничего. Когда ставите программы из непроверенных источников, в них может быть все, что угодно», — заключил Никитин.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, почему использование мессенджера WhatsApp опасно. По его словам, пользователи часто хранят резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. Также источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости.

Источник: Лента.Ру