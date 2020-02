Названы победители премии Brit Awards

Рэпер Stormzy и певица Мейбл стали лучшими британскими исполнителями 2020 года по версии музыкальной премии Brit Awards, а в номинации «Лучшая группа» победили Foals. Имена победителей опубликованы на сайте премии.

Церемония вручения проходила в Лондоне 18 февраля. Лучшими международными артистами стали Tyler, The Creator и Билли Айлиш.

«Альбомом года» была признана «Psychodrama» хип-хоп исполнителя Дэйва, а в номинации «Песня года» победил Льюис Капальди, который также был признан лучшим новым артистом.

Музыкальная премия BRIT Awards вручается ежегодно c 1977 года и считается британским эквивалентом американской премии «Грэмми».

В 2019 году лучшей британской поп-группой назвали The 1975, получивших приз за альбом A Brief Inquiry into Online Relationships.

Источник: Газета Известия