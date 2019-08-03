Названы последствия новых санкций США для России

3 августа 2019     22
Названы последствия новых санкций США для России

Новый пакет санкций США в отношении России в связи с «делом Скрипалей» снизит объем торговли между двумя странами на миллиарды долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Санкции ограничат России доступ к системе многосторонних банков развития, к американскому рынку при первичном размещении нерублевых суверенных долговых обязательств России, нерублевому долговому финансированию американскими банками и к продукции из США, которая стратегически важна для российской программы по разработке химического и биологического оружия», — говорится в документе.

Ранее 3 августа также стало известно о нескольких исключениях, которые США сделали из новых санкций в отношении России.

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01:55 — 9 августа 2018

Второй пакет санкций был введен Вашингтоном из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Он вступит в силу 19 августа. Ограничительные меры будут действовать не менее года. Условиями снятия санкций после этого срока США назвали предоставление надежных гарантий неприменения химоружия в настоящем и будущем, допуск международных инспекторов для проверки, а также выплаты жертвам инцидента в Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву. Россия отрицает причастность к произошедшему.

Источник: Лента.Ру

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