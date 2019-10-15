Названы последствия скорого катаклизма на Земле

15 октября 2019     14
Названы последствия скорого катаклизма на Земле

Международная группа ученых подтвердила, что с изменением климата максимальная сила экстремальных погодных явлений усилится, что приведет к увеличению экономического ущерба. В то же время число человеческих жертв может ненадолго снизиться, сообщает Ars Technica.

Отмечается, что при оценке последствий глобального потепления отдельные эффекты могут компенсировать друг друга. Например, если в западной части США усилятся засухи, то на северо-востоке страны ожидаются более интенсивные осадки. Кроме того, экстремальные погодные явления относительно редки. Люди также адаптируются к новым условиям, что потенциально может снизить потери от стихийных бедствий. Это осложняет прогнозы и затрудняет принятие мер, призванных снизить ущерб от изменения климата.

В новой работе ученые проверили, действительно ли рост средней температуры воздуха Земли ведет за собой все большие экономические потери. Исследователи разработали модель, которая учитывает стоимость экстремальных погодных явлений разной силы и частоту, с которой те происходят. При этом учитывалось изменения численности населения и климатическая зона.

Оказалось, что частота самых дорогостоящих природных катастроф, связанных с климатом, в последние годы резко возросла. Однако число погибших снизилось благодаря снижения смертности из-за засух. В то же время число смертей из-за рекордной жары, наоборот, растет. Таким образом, дальнейшее изменение климата может отменить эффект от адаптации.

Источник: Лента.Ру

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