Названы причины отказа врачей от интенсивного лечения Заворотнюк

15 сентября 2019     16
Названы причины отказа врачей от интенсивного лечения Заворотнюк

Нейрохирург Вячеслав Рак рассказал «Комсомольской правде», почему врачи могли прекратить интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Медик пояснил, что главная проблема при лечении глиобластомы — агрессивной формы опухоли головного мозга — состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани, поэтому нельзя четко определить ее размеры. По его словам, если пациент впал в кому, то возможности провести операцию уже нет.

Также нейрохирург добавил, что на последних стадиях развития опухоли лекарства могут перестать действовать, и риск от их приема превышает возможную пользу. В таком случае врачи назначают пациенту максимальную дозу медикаментов и наблюдают за его состоянием.

«При таком варианте событий пациент уже находится без сознания, у него нарушена работа жизненно важных органов — сбивается дыхание, сердцебиение. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал», — сказал нейрохирург.

Ранее 14 сентября стало известно, что врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

О том, что актриса находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщалось 13 сентября. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

Источник: Лента.Ру

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