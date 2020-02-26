Названы причины отказа россиян от трудоустройства

26 февраля 2020     18
Названы причины отказа россиян от трудоустройства

Названы причины, по которым устраивающие работодателей россияне отказываются от трудоустройства. Об этом говорится в исследовании портала Superjob, пишет ТАСС.

Уточняется, что число таких случаев достигает 30 процентов. Чаще всего соискатели отказывались выходить на работу из-за низкой зарплаты (26 процентов), нечестности работодателя (23 процента) и неподходящих условий труда (22 процента).

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Еще 13 процентов опрошенных сделали выбор в пользу другой вакансии, а 10 процентов соискателей отказались от предложения из-за удаленности работы от дома. При этом «серая» зарплата и неофициальное трудоустройство смутили всего 3 и 2 процента респондентов соответственно.

Опрос проводился с 31 января по 6 февраля среди 1600 граждан России старше 18 лет по всей территории страны.

Ранее в феврале стало известно, что 7 процентов всех вакансий в России предполагают ежемесячные денежные выплаты в размере от 100 тысяч рублей. На такие позиции могут рассчитывать специалисты высшего менеджмента, а также уникальные специалисты.

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется). Такой же оклад предлагается генеральному директору в Новосибирске.

Источник: Лента.Ру

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