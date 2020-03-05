Названы причины смерти уральского «колдуна» Симакова

Стали известны некоторые подробности смерти жителя Екатеринбурга Антона Симакова, называвшего себя магистром магии и вуду. В его крови нашли следы алкоголя и наркотиков.

Об этом ИА «Ура.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. Но в пресс-службе СКР данные пока не комментируют. «Колдуна» госпитализировали 28 февраля. С тех пор он находился в коме и скончался 2 марта.

Симаков получил известность в Екатеринбурге из-за своих перформансов. Так, он обезглавливал петуха в центре города и вывешивал чучело бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В 2016 году Симакова направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, признав виновным в оскорблении чувств верующих.

Источник: Газета Известия