Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

16 декабря 2019     42
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий». Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру».

В опросе аналитиков приняли участие порядка 1 тыс. российских работодателей. Выяснилось, что в следующем году сохранится тенденция на рост зарплат на уровне 7-9%, в IT-сегменте увеличение оплаты составит 10-12%.

25% компаний намерены поднять зарплаты и работникам «массовых профессий», среди которых продавцы, кассиры, строители.

По итогам 2019 года самое больше увеличение оплаты труда наблюдалось среди разработчиков Oracle (+15%), Java (+16,8%), 1C (+18,2%), web-дизайнеров (+19,9%).

При этом возглавила список городов с самыми высокими зарплатами среди специалистов IT-отрасли Москва. Средняя зарплата в столице составила 92,6 тыс. рублей.

На втором месте оказался банковский сектор с ростом на 7,6%, затем транспорт и логистика (7,8%), маркетинг и реклама (7,4%), строительство и недвижимость (6,9%) и сфера управления персоналом – 6,8%.

В секторе производства зарплаты выросли на 6,5%, в продажах – на 6,4%. Медицина и бухгалтерия показали рост на 5,9 и 5,4% соответственно.

11 декабря сообщалось, что более трети россиян сочли справедливой минимальную зарплату в 50 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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