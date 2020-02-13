Названы разрешенные к провозу в ручной клади жидкости больше 100 миллилитров

Сотрудники досмотра в аэропорту могут допустить к провозу в ручной клади некоторые жидкости объемом выше 100 миллилитров, согласно заилению Министерства иностранных дел Великобритании. Об этом пишет Daily Express.

Так, по информации ведомства, в первую очередь пассажиры могут провозить в любом объеме различные лекарства и жидкости, предназначенные для медицинских целей. Среди них могут быть ингаляторы, капсулы, шприцы, пакеты с охлаждающим гелем и так далее.

«Вам потребуется подтверждающая документация от соответствующего медицинского учреждения (например, письмо от вашего врача или копия выписанного вам рецепта», — отметили специалисты.

Кроме того, путешественникам разрешается брать с собой в самолет детское питание и молоко, даже если эти продукты размещены в емкостях, объем которых превышает допустимые нормы.

«Когда вы путешествуете с ребенком, вам можно брать достаточное количество детского питания, молока и стерилизованной воды для поездки. Не существуют никаких юридических ограничений в отношении того, сколько именно вы можете с собой провезти. Однако лучше проверить это на сайте вашего аэропорта перед рейсом», — поясняется в сообщении МИД.

В феврале грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, — продукты питания. Он отметил, что они гниют и начинают пахнуть. Кроме того, он посоветовал не класть в чемодан алкоголь.

Источник: Лента.Ру